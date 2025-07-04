Было 15 лет назад: уроженец Ингушетии заочно предстанет перед судом по обвинению в убийстве главы Новофедоровки

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего уроженца Республики Ингушетия, обвиняемого в убийстве и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Следственным отделом по городу Саки установлено, что у жителя Республики Ингушетия случился конфликт на личной почве с главой поселкового совета Новофедоровки. Утром 29 июня 2010 года злоумышленник в мотоциклетном шлеме, чтобы скрыть лицо, прибыл на мопеде к дому главы, спрятав автомат Калашникова в чехле из-под теннисной ракетки. Увидев, что потерпевший находится в своем автомобиле, фигурант подошел вплотную к двери и произвел выстрелы в область головы и туловища мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Сразу после совершения преступления обвиняемый скрылся. В рамках расследования уголовных дел прошлых лет следователи исследователи-криминалисты ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю вместе с коллегами из органов МВД вновь изучили и детально восстановили обстоятельства этого преступления, провели значительный объем оперативно-розыскных и следственных действий, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.
Личность фигуранта была установлена. В настоящее время он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
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