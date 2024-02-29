Быть честным «наполовину» — уже не честно. История из Алушты про чужие деньги и документы

В полицию Алушты поступило сообщение от 40-летней местной жительницы о пропаже кошелька с деньгами и банковскими картами на одной из автозаправок города. Женщина уточнила, что после осуществления заправки автомобиля она забыла портмоне на крыше автомобиля, а пропажу обнаружила только дома.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште удалось установить подозреваемого, которым оказался ранее не судимый 46-летний житель г. Алушты. В этот же день информация была передана сотрудникам Госавтоинспекции, которые остановили на территории города автомобиль мужчины и доставили гражданина в отдел полиции для дачи пояснений, — рассказали в МВД по РК.

Злоумышленник признался в содеянном и сообщил, что обнаружил на дороге вблизи автозаправки кошелек. А дальше он поступил «как бы честно» — решил вернуть документы, но не деньги.

Забрав из портмоне деньги в сумме более 11 тысяч рублей, попросил своего знакомого разместить в водительских чатах объявление о поиске владельца кошелька. Чужие денежные средства потратил на личные нужды. Подозреваемый раскаялся в содеянном и возместил потерпевшей материальный ущерб в полном объеме, — уточнили в полиции.

Портмоне изъято сотрудниками полиции и возвращено заявительнице. А вот не совсем честный гражданин ответит по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Пока же подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.