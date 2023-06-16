Быть мужчиной = спасать жизни. Трогательная история из Севастополя — сотрудники МЧС России помогли стрижу

В Севастополе сотрудники аварийно-спасательной части Специализированного отряда Главного управления МЧС России реагировали на необычный вызов. Жильцы дома по улице Острякова сообщили, что на одном из балконов птица запуталась в верёвке, а та, в свою очередь, зацепилась за декоративную обшивку.

По прибытии специалисты установили: происшествие случилось на 4-м этаже, в западню попал стриж. Незамедлительно сотрудники МЧС поднялись в квартиру, один из них взобрался на перила балкона и осторожно освободил пернатую от пут. При осмотре повреждений у неё не выявили. Ей дали перевести дух, а после отпустили – птица свободно вспорхнула вверх из рук спасателей, — озвучили детали истории в ГУ МЧС России в Севастополе.

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