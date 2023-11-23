Бывает и так: кассационный суд отказался признать садовый дом должника единственным жильем

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным арест дачи должницы. Решение, отмечает «Российская газета», принципиально важное: на дачу, какой бы она ни была любимой, не распространяется особый иммунитет. Так что если есть долги, то с шестью сотками придется распрощаться.

Примером для всех нижестоящих инстанций, а также дачников-должников должна стать история пожилой москвички, задолжавшей банкам более 700 тысяч рублей.

Судебные приставы узнали, что у женщины есть дача во Владимирской области. Домик было решено забрать за долги. Суды поддержали требования судебных приставов. Женщина же сочла, что забирать у нее дачу это слишком жестоко.

Не секрет, что для многих столичных жителей дача не просто отдушина. Зачастую дачу они воспринимают как главный и основной дом. Столичная же квартира — лишь место прописки.

В суде женщина рассказала, что «в силу состояния своего здоровья она лучше чувствует себя на даче, погашать долг она не отказывается, надеется улучшить свое физическое состояние и выйти на работу».

Увы для нее: кассационный суд посчитал, что принятые решения абсолютно законны. На дачи защитные меры не распространяются.

Как рассказывают юристы, в Гражданском процессуальном кодексе перечислено имущество, которое нельзя забрать у человека за долги. Это, например, домашняя живность, которую человек разводит не для продажи: коровы, куры, кролики и т.д. Соответственно, не подлежат аресту хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания. Так что, например, курятник защищен. Коровники, свинарники, пчелиные ульи и многое другое недоступны для приставов.

Также закон запрещает забирать у должника «предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши».

Естественно, исполнительский иммунитет распространяется и на единственное жилье должника. Причем это необязательно квартира. Дом на земле тоже может быть единственным для человека. Однако это не значит, что любую дачу можно назвать домом.

По словам юристов, в первую очередь дача, претендующая на роль жилья, должна де-юре иметь жилое назначение. Садовый домик ни юридически, ни практически к таким не относится.

Поэтому человек, желающий сохранить свою дачу, должен прежде всего решить юридические формальности. Как рассказывают эксперты, возведенный в СНТ дом могут признать жилым помещением, только если он соответствует параметрам капитального строения. Для этого придется пройти процедуру, которая может занять несколько месяцев. Потребуется собрать пакет документов и подать соответствующее заявление. Потом надо будет ждать ответа, и не факт, что прозвучит «да».

Чиновники могут отказать, если виды разрешенного использования земельного участка не предусматривают размещения на нем жилого дома. Так, например, земельный участок не должен быть огородным. На огородном участке могут размещаться только хозяйственные постройки. Также заявителю откажут, если в доме нет жизненно важных коммуникаций, фундамента, окон и так далее.

Если участок садовый, то шансы есть. Законом разрешено прописываться в садоводческих товариществах. Но зарегистрировать могут только в жилом строении. В сарае, бане, летней веранде или обычном садовом домике человека никто не пропишет. И в любом случае если удастся перевести дачу в разряд жилья, то потом надо будет избавиться от квартиры. Так как под защиту подпадает только единственное жилье.

источник: «Российская газета»