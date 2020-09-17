Бывает же такое… Ночью голый мужик устроил дебош на АЗС в Керчи и повредил три автомобиля

В Керчи голый мужчина устроил дебош на одной из АЗС, разгромил выносные витрины, повредил три авто.

Около часа ночи в г. Керчи на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» с автозаправочной станции. В кратчайшие сроки на место вызова прибыла группа задержания отдела вневедомственной охраны. На месте инцидента к росгвардейцам обратились сотрудники АЗС и указали на мужчину без одежды, который вел себя агрессивно и уже успел разбить две витрины. На замечания сотрудников АЗС гражданин не реагировал. Сотрудники Росгвардии задержали в дебошира и передали его следственно-оперативной группе регионального МВД для дальнейшего разбирательства, — сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Отмечается, что молодой человек был то ли в состоянии алкогольного, то ли наркотического опьянения. Машины он повредил не на смой АЗС, а неподалеку, у частной гостиницы. При этом парень был абсолютно голый, его речь была местами несвязна. По неофициальной информации (из соцсетей) задержанного молодого человека поместили в психонервологический диспансер (предварительно, одев).

К слову, в тех же соцсетях керченцы нашли «героя» — он и днем разгуливал нагишом по городу.

Фото: Росгвардия и Новости Керчь Крым Россия