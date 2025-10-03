Бывшего помощника министра ЧС Республики Крым приговорили к 6 годам колонии за мошенничество с землёй

Управлением по расследованию особо важных дел и судом установлено, что фигурант вступил в преступный сговор со своим знакомым, ранее занимавшим должность главы Мирновского сельского поселения Симферопольского района, с целью подмены решений сельсовета о выделении земельных участков на третьих лиц. Оформив документы на земельные участки на третьих лиц, обвиняемый продавал их, а полученными денежными средствами распоряжался по собственному усмотрению. Всего с 2015 по 2017 год фигурант незаконно переоформил 12 участков.

Преступные действия должностного лица были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ходе следствия был проведен весь необходимый комплекс следственных действий. На участки наложен арест с целью обеспечения исполнения дальнейшего приговора. Вину в совершении преступлений обвиняемый полностью признал.

Сегодня приговором суда бывший помощник министра ЧС Республики Крым признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

Напомним, что в апреле этого года бывший министр ЧС был осужден за получение взяток и приговорен к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,7 млн. рублей.