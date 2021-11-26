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Бывший первый замдиректора Департамента здравоохранения Севастополя задержан за взятку

Бывший первый замдиректора Департамента здравоохранения Севастополя задержан за взятку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:12 26.11.2021

Взятка оказалась нестандартной, почти как у классика, «борзыми щенками».

По информации Следкома, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Департамента здравоохранения Севастополя. Органами следствия он подозревается в получении взятки должностным лицом, совершенном с вымогательством в крупном размере  (п.п. «б», «в» ч 5 ст.290 УК РФ). Интересно, что взятка была взята… ремонтом квартиры.

Следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя установлено, что в октябре 2019 года должностное лицо во время встречи с представителем строительной фирмы, которая осуществляла работы по капитальному ремонту одного из медучреждений, предложил оказать услугу имущественного характера в виде ремонта его квартиры. Их стоимость была оценена в 500 тысяч рублей. В ответ действующий на тот момент первый замдиректора Департамента здравоохранения города Севастополя пообещал пролоббировать заключение договора на поставку товаров с подведомственным ему учреждением. В случае отказа он грозился препятствовать осуществлению коммерческой деятельности данной фирме на территории Севастополя путем дачи указаний подведомственным ему госучреждениям не заключать с ней контракты, — сообщили в Следкоме.

Бывший первый замдиректора Департамента здравоохранения Севастополя задержан за взятку

В марте 2020 года между ГБУЗС «МИАЦ»  и строительной фирмой был заключен договор на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек медучреждения, минуя предусмотренные законом конкурентные способы определения поставщика. После чего сотрудники строительной фирмы окончили ремонтные работы в квартире замдиректора Департамента здравоохранения.

Бывший первый замдиректора Департамента здравоохранения Севастополя задержан за взятку

Вчера бывшее должностное лицо задержали оперативники УФСБ. В рамках обысковых мероприятий изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия. Следствие готовится предъявить обвинение фигуранту уголовного дела и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Также следствие намерено выйти в суд с ходатайством о наложении ареста на автопарк подследственного с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением. Продолжается работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Бывший первый замдиректора Департамента здравоохранения Севастополя задержан за взятку

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