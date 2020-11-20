Бывший зам. главы администрации Кировского района Крыма обвиняется в покушении на получение взятки

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Кировского района. Он обвиняется в покушении на получение взятки должностным лицом (ч.3 ст.30 ч.3 ст. 290 УК РФ).

Следственным отделом по городу Феодосии установлено, что действующий на тот момент замглавы района поручил своему доверенному лицу получить взятку в 100 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры для дальнейшей передачи ему за решение вопроса о ненаправлении в органы ФАС уведомления о включении фирмы в реестр недобросовестных подрядчиков. Доверенное лицо и замглавы не смогли довести свои преступные намерения до конца, поскольку были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в городе Феодосии, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В рамках следственных действий от фигурантов уголовного дела получены явки с повинной. Проведены все необходимые следственные действия для установления полноты картины совершенного преступления. В настоящее расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В Следкоме также уточнили, что и «посредник» не останется в стороне от суда.