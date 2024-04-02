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Бывший член Общественной палаты ответит за смертельное . Дело передано в суд
Фото: Следком

Бывший член Общественной палаты Крыма ответит за смертельное ДТП. Дело передано в суд

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:13 02.04.2024

Прокуратура Киевского района города Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова. Он обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Об этом ДТП — ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

В ходе следствия установлено, что 7 сентября 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле «Фольксваген» по улице Киевской в городе Симферополе. Двигаясь на автомобиле со скоростью 111 км/ч, мужчина выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил касательное столкновение с автомобилями «Деу» и «Шкода». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Шкода» от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения, — сообщили в прокуратуре Крыма.

В Следкоме дополнили:

Следствием проведен значительный объем работы: были оперативно изъяты и изучены видеозаписи с камер уличного наблюдения и видеорегистраторов, включая сам момент ДТП, проведены следственные эксперименты и экспертизы. Признаны и допрошены в качестве потерпевших пострадавшие участники аварии и очевидцы событий, сотрудники полиции, первоначально выезжавшие на место трагедии, врачи скорой помощи и медики, проводившие освидетельствование и лечение обвиняемого. Ход и результаты следствия находились на контроле руководства Главного следственного управления. 

Уголовное дело направлено в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.

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