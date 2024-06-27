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Бывший главный государственный жилищный инспектор Севастополя приговорен к восьми годам колонии

Бывший главный государственный жилищный инспектор Севастополя приговорен к восьми годам колонии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 21:35 27.06.2024

Причина (статья) — за получение взятки в особо крупном размере.

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему руководителю главного управления государственного жилищного надзора Севастополя. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел и судом установлено, что с ноября 2018 по март 2021 года действующее на тот момент должностное лицо лично получил взятку в виде денег, а также имущества на общую сумму почти 1,7 миллиона рублей за оказание общего покровительства представителям  управляющих компаний, предупреждение о поступающих жалобах и запланированных проверках, а также непривлечение к административной ответственности.

Коррупционная деятельность фигуранта была выявлена в результате спецмероприятий, проведенных во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю, — сообщили в Следкоме.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя приговорил бывшее должностное лицо к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере более 3,3 млн. рублей.

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Также осужденный лишен классного чина, права занимать определенные должности в органах госвласти и местного самоуправления, государственных,  муниципальных учреждениях и органах в течение 10 лет. Приговор вступил в законную силу.

 

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