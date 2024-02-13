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Бывший адвокат ответит в суде за мошенничество. На скамье подсудимых — и его подельница

Бывший крымский адвокат ответит в суде за мошенничество. На скамье подсудимых — и его подельница

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 21:44 13.02.2024

Бывший адвокат адвокатской палаты Республики Крым и его сообщница предстанут перед судом по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката адвокатской палаты Республики Крым и его знакомой. Они обвиняются в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следователем управления по расследованию особо важных дел установлено, что в январе 2022 года супружеская пара из Джанкойского района обратилась к действующему на тот момент адвокату за юридической помощью. Адвокат вместе со своей знакомой, разработав план, сообщили клиентам ложные сведения: якобы после явки мужчины к следователю он будет задержан и заключен под стражу. Гражданину было предложено оформить больничный лист за 38 тысяч рублей и скрыться от следствия до разрешения ситуации.

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В последующем сообщники получили от супругов и их родственников более 1,8 миллиона рублей, которые, по заверениям адвоката и его знакомой, будут направлены на прекращение уголовного преследования, обысков, оперативно-розыскных мероприятий и розыска подозреваемого, оформления инвалидности фигуранту дела, изменение квалификации преступных действий. Вместе с тем взятые на себя обязательства подельники выполнять не планировали, повлиять на обстоятельства дела они не могли.

Преступные действия адвоката и его знакомой были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Под тяжестью представленных доказательств вину в совершенном преступлении оба задержанных признали в полном объеме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу, — отметили в Следственном комитете.

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