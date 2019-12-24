Центр «Безмятежное море»: за 2,5 года зарегистрированы 1200 выбросов краснокнижных дельфинов

Озвучивают специалисты Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» и статистику этого года:

Мы зарегистрировали 468 выбросов морских млекопитающих в Крыму: 254 азовки, 95 афалин, 55 белобочек и 64 дельфина неустановленного вида. 24 особи выбросились живыми. Наиболее проблемным остался Севастопольский район (39%), на втором месте — Сакский район и г. Евпатория (30%). Признаки попадания в рыболовные сети были отмечены у 73% животных из тех, чье состояние позволяло оценить следы (в остальных случаях порезы от сетей и патологические изменения было невозможно обнаружить из-за разложения, посмертного отслаивания эпидермиса, повреждений).

Сеть мониторинга специалисты Центра создали в апреле 2017 г. С того момента в Крыму зарегистрировано 1186 выбросов: 708 азовок, 218 афалин, 113 белобочек и 147 дельфинов не уточненного вида.

Следы на коже и другие признаки, свидетельствующие о прилове, относились к крупноячеистым жаберным сетям, и, в гораздо меньшей степени — пелагическим тралам и мелкоячеистым сетям (в единичных случаях). Только представьте себе 200 задохнувшихся афалин или 700 азовок. Многие видели фотографию с 46 приловленными азовками на борту рыбацкого судна — она ужаснула общественность. А если представить аналогичную картину, но умножить количество в 25 раз? С какой проблемой, с чем можно сравнить такие масштабы? Ни с какой, ни с чем. И даже это — капля в море, ведь на берег выносит только малую часть от всех дельфинов, а рыбаки не фиксируют и не передают данные о приловах, предпочитая их скрыть, — отмечают специалисты.

По данным лаборатории Брэма (2011), ежегодно в Крыму не менее 2750 морских млекопитающих гибнут в орудиях рыболовства, охватывающих все целевые виды, при этом 98% смертей приходятся на жаберные сети.

Мы будем продолжать вести круглогодичный учет и делать все возможное, чтобы вывести проблему в центр внимания общественности, пока, наконец, она не прекратит умалчиваться и заминаться, — говорят активисты «Безмятежного моря». — Сообщая о найденных дельфинах на горячую линию Центра «Безмятежное море», вы помогаете сорвать самую гигантскую завесу равнодушного молчания, накрывшую китообразных. Помните, что при обнаружении живого дельфина на берегу, сталкивать его обратно в море нельзя.

Сообщить о местонахождении дельфина можно по номеру:

+7(978)032-68-52 (Viber, WhatsApp, Telegram)

+7(916)409-01-48

Центр «Безмятежное море» в: