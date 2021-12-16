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Центр управления регионом помогает совершенствовать работу по вывозу мусора в Крыму
Фото: министерство ЖКХ РК

Центр управления регионом помогает совершенствовать работу по вывозу мусора в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:38 16.12.2021

Свалки, контейнерные площадки и мусоровозы в реальном времени — на карте полуострова.

С начала года крымчане 2 310 раз писали в соцсетях о несанкционированных свалках, неубранных контейнерных площадках, интересовались вопросами раздельного сбора отходов и т.д. Все эти обращения фиксировал и обрабатывал Центр управления регионом Республики Крым. Отметив, что горожан волнует тема, связанная с раздельным сбором отходов, специалисты ЦУР обратились в ГУП РК «Крымэкоресурсы» с предложением актуализировать созданную раннее информационную карту.

Не нужно быть экологом, чтобы увидеть и понять, проблема утилизации отходов стоит очень остро. Крымчане и гости полуострова пишут об этом в соцсетях, подтверждая сообщения фотографиями, — рассказал руководитель ЦУР РК Артём Артёменко. – Проанализировав полученную информацию, мы сделали вывод, что порой люди выбрасывают мусор в лесу, на обочинах в том числе и потому, что просто не знают где поблизости находятся специализированные контейнеры или обычные мусорные площадки. Поэтому совместно с «Крымэкоресурсами» мы решили актуализировать информационную карту. Теперь на ней не просто видно, что в Крыму 6 439 контейнерных площадок, но и где конкретно они расположены, включая специальные контейнеры для раздельного сбора отходов.

Также на карте можно в режиме реального времени определить в какой точке Крыма находится мусоровоз, с какой скоростью и в каком направлении он движется, и где ликвидированы несанкционированные мусорные свалки.

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Благодаря информационной карте дежурный оператор ГУП РК «Крымэкоресурсы» корректирует движение спецтехники, что позволяет максимально оперативно осуществлять вывоз отходов.

Карта доступна для всех желающих по ссылке. Специалисты Центра управления регионом РК еженедельно обновляют данные.

 

Центр управления регионом помогает совершенствовать работу по вывозу мусора в Крыму

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