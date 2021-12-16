Центр управления регионом помогает совершенствовать работу по вывозу мусора в Крыму

Свалки, контейнерные площадки и мусоровозы в реальном времени — на карте полуострова.

С начала года крымчане 2 310 раз писали в соцсетях о несанкционированных свалках, неубранных контейнерных площадках, интересовались вопросами раздельного сбора отходов и т.д. Все эти обращения фиксировал и обрабатывал Центр управления регионом Республики Крым. Отметив, что горожан волнует тема, связанная с раздельным сбором отходов, специалисты ЦУР обратились в ГУП РК «Крымэкоресурсы» с предложением актуализировать созданную раннее информационную карту.

Не нужно быть экологом, чтобы увидеть и понять, проблема утилизации отходов стоит очень остро. Крымчане и гости полуострова пишут об этом в соцсетях, подтверждая сообщения фотографиями, — рассказал руководитель ЦУР РК Артём Артёменко. – Проанализировав полученную информацию, мы сделали вывод, что порой люди выбрасывают мусор в лесу, на обочинах в том числе и потому, что просто не знают где поблизости находятся специализированные контейнеры или обычные мусорные площадки. Поэтому совместно с «Крымэкоресурсами» мы решили актуализировать информационную карту. Теперь на ней не просто видно, что в Крыму 6 439 контейнерных площадок, но и где конкретно они расположены, включая специальные контейнеры для раздельного сбора отходов.

Также на карте можно в режиме реального времени определить в какой точке Крыма находится мусоровоз, с какой скоростью и в каком направлении он движется, и где ликвидированы несанкционированные мусорные свалки.

Благодаря информационной карте дежурный оператор ГУП РК «Крымэкоресурсы» корректирует движение спецтехники, что позволяет максимально оперативно осуществлять вывоз отходов.

Карта доступна для всех желающих по ссылке . Специалисты Центра управления регионом РК еженедельно обновляют данные.

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