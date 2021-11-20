Центр управления регионом Республики Крым помогает решать вопросы благополучия детей

20 ноября отмечается Всемирный День ребенка. Вопросы гармоничного развития подрастающего поколения, создание условий для всестороннего качественного образования, полноценного досуга детей — на особом контроле у руководства республики. Выстроена системная работа, где оперативные решения принимаются, в том числе и на основании тех сообщений, которые обсуждаются в интернете. С начала года Центр управления регионом (ЦУР) Республики Крым обработал в соцсетях 7 624 обращения на тему оказания государственной и социальной помощи семьям с детьми, матерям-одиночкам и подросткам.

Еще 1 579 обращений были посвящены организации учебного процесса и устройства детей в дошкольные образовательные учреждения. Например, о сроках окончания или начала строительства школ и детских садов спрашивали 356 раз. Об очередях и нехватке мест в детских садах – 159. Тему безопасности в учреждениях образования поднимали в 85 постах.

Специалисты ЦУР не просто акцентируют внимание ответственного ведомства или министерства на том или ином запросе, но и уточняют у заявителя, решена ли проблема. Так, летом в соцсетях жительница Керчи написала о том, что воспитывает ребенка-инвалида. Она хотела узнать, должны ли ей в этом случае предоставляться льготные билеты в цирк. Центр управления регионом направил сообщение в администрацию города. Через пару дней керчанка написала на официальную страничку ЦУР ВКонтакте о том, что ей и ребенку предоставили бесплатные билеты на представление.

В июле жительница Симферополя написала в соцсетях о том, что ее детей отодвинули в очереди в детский сад №12 «Белочка». ЦУР направил обращение в администрацию города. Представители власти в ситуации разобрались, справедливость восстановили и детей в дошкольное учреждение зачислили.

Специалисты ЦУР подключают муниципальные государственные учреждения к системе мониторинга «Инцидент Менеджмент», чтобы дать ответственным сотрудникам всю информацию о проблемах, фиксируемых в соцсетях. Это значительно увеличивает скорость решения проблем.

Оставьте сообщение в сообществах органов власти Крыма в социальных сетях, на официальных государственных порталах, и Центр управления регионом Республики Крым ускорит решение вопроса.