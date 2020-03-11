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Центризбирком представил логотип и слоган общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции
Фото: ТАСС

Центризбирком представил логотип и слоган общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:05 11.03.2020

«Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Центризбирком России в среду представил логотип и слоган общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.  Логотип представляет собой изогнутую Конституцию в виде книги красного цвета с российским триколором. Также на логотипе присутствует надпись «общероссийское голосование» и дата — 22 апреля. Слоган голосования — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Их разработкой занималось агентство «ИМА-консалтинг».

Контракт с «ИМА-консалтинг» предусматривает не только создание логотипа и слогана кампании. Помимо логотипа и слогана, это около 30 информационно-разъяснительных роликов, порядка 10 динамических заставок, ролики для аудиоформатов и многие другие материалы для ведения кампании. Общая сумма контракта составила 35,8 млн. рублей, но объем очень солидный, — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Также в ходе презентации были представлены билборды, афиши, листовки и видеоролики, посвященные общероссийскому голосованию.

Напомним, голосование (скорее всего) пройдет 22 апреля, этот день планируется сделать нерабочим.

Центризбирком представил логотип и слоган общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции

Фото: ЦИК

Центризбирком представил логотип и слоган общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции

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