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Цены на отдых в Крыму выросли? Власти исключают вероятность картельного сговора отельеров
Фото: PhotoMIX-Company, pixabay.com

Цены на отдых в Крыму выросли? Власти исключают вероятность картельного сговора отельеров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:39 19.04.2021

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что никакого картельного сговора отельеров черноморских курортов о синхронном поднятии цен нет. Об этом он заявил РИА Новости.

Никакого картельного сговора отельеров черноморских курортов о синхронном поднятии цен нет. Это невозможно. При этом поручение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко своевременно, так как, действительно, отдельные объекты размещения подняли цены на свои услуги. Мы обязаны реагировать и не допустить необоснованного роста цен на отдых, – сказал РИА Новости Черняк.

При этом, по его словам, в последнее время в СМИ и соцсетях появилось много информации о высоких ценах на отдых в Крыму, которая во многих случаях не подтверждается.

Крымские курорты уже неоднократно проходили это. Обычно накануне курортного сезона против черноморских курортов России извне запускается масштабная кампания по их дискредитации, чтобы отпугнуть отдыхающих, — отметил парламентарий.

Черняк подчеркнул, что курорты Крыма готовятся провести предстоящий курортный сезон на высоком организационном уровне, гарантировав туристам сервис и безопасный отдых.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты проконтролировать вместе с ФАС ситуацию с необоснованным ростом цен на российских курортах, в гостиницах и домах отдыха после того, как большинство зарубежных направлений для россиян в этом году оказались закрытыми.

Цены на отдых в Крыму выросли? Власти исключают вероятность картельного сговора отельеров

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