Цены на продукты питания в Крыму не снизятся. Поезда тут ни при чём

Снижения цен на продукты питания после открытия грузового железнодорожного сообщения в Крыму не произойдет. Такое мнение выражают перевозчики и эксперты в торговле.

О снижении цен на продукты можно забыть. Товары, требующие рефрижераторной перевозки, в обычных вагонах не поедут, для этого нужны изотермические вагоны, а они очень дорогие. Колбасу и вино в вагоне никто не повезет, — цитирует РИА Новости Крым председателя Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолия Цуркина.

Ранее, напомним, глава РК Сергей Аксенов анонсировал снижение стоимости продовольствия и строительных материалов после запуска грузового ж/д сообщения по Крымскому мосту. Врио замруководителя службы Крымского УФАС России Вугар Мехтиев также заявил о возможном снижении цен на топливо. В свою очередь крымский премьер Юрий Гоцанюк считает, что электрификация железнодорожного участка Керчь — Джанкой позволит в разы снизить себестоимость товаров и продуктов питания, которые будут завозиться из других регионов РФ.

Объясняя свою позицию по поводу того, что цены на продукты в Крыму не снизятся после открытия ж/д сообщения, Анатолий Цуркин пояснил: перевозчики на полуостров не доставляют крупные партии товаров, так как в Республике не хватает складов. Кроме того, некоторые типы грузов и далее будут перевозиться исключительно паромами, чтобы обеспечить безопасное движение по Крымскому мосту. Такой же точки зрения придерживается и председатель ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев:

После запуска грузовых ж/д перевозок строительная индустрия частично получит помощь, так как транспортировка сыпучих материалов будет дешевле. Однако в целом мощная транспортная коммуникация не срабатывает, потому что мы не готовы к приему продукции. У нас нет складов, логистического центра, — заявил специалист журналистам РИА Новости Крым.

По словам Сергея Макеева, снижения цен на полуострове можно добиться лишь открытием крупных торговых сетей, однако пока в республике не созданы условия для работы крупных российских компаний. Также, уверен специалист, положительно на ситуацию может повлиять возобновление работы потребительской кооперации, которая объединит мелких производителей и поможет реализовать их продукцию.