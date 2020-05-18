Часть Гагаринского района Севастополя до пятницы отключат от газа из-за перекладки трубы

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством врио губернатора Севастополя приняла решение отключить часть потребителей Гагаринского района от газоснабжения. Причин – авария на сетях. Инцидент произошел 17 мая на земельном участке строящегося корпуса школы №61 в микрорайоне Шевченко.

Строители почувствовали запах газа и вызвали сотрудников ПАО «Севастопольгаз», на балансе которого находится труба высокого давления. На трубу был наложен хомут. Однако подобные меры не отвечают техническим требованиям по эксплуатации подобных трубопроводов, поэтому было принято решение о подключении газа через обходную трубу.

При строительстве школы оказалось, что по участку проходит труба высокого давления. В прошлом году был заключен контракт с ПАО «Севастопольгаз» по прокладке обходной трубы за границей участка. Технически труба готова, находится под давлением, однако документы еще не прошли Главгосэксперизу, — пояснил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что трубе не было нанесено механических повреждений, а утечка газа произошла из-за «усталости» металла трубопровода, которому 30 лет.

На время работ 38 тысяч квартир, 2,7 тыс. частных домовладений будут отключены от газа. Сутки понадобятся на врезку в обходную трубу. Дома будут подключать поэтапно – до пятницы. При перезапуске газа необходимо проверить все оборудование в квартирах, — отметил врио губернатора Севастополя.

Михаил Развожаев подчеркнул, что в любом случае эти работы пришлось бы делать после получения документов на обходную трубу.

Специалисты ПАО «Севастопольгаз» и управляющих компаний при работе в квартирах, будут соблюдать перчаточно-масочный режим. Руководство предприятия призывает спрашивать у работников документы, подтверждающие работу в компании.

Список адресов будет опубликован на сайте ПАО «Севастопольгаз» http://sevgas.ru/ .

Отключения уже начались (продлятся до конца недели). Пока список адресов такой:

Бухта Казачья,

5-ый микрорайон,

Столетовский проспект;

ул. Кесаева 1,10,12,12а,18;

ул. Героев Бреста нечетная сторона с 29 по 61 и 116,44;

пр. Героев Сталинграда четная сторона с 36 по 64 а;

ул. Колобова четная сторона;

ул. Степаняна четная сторона;

ул. Фадеева четная сторона;

ул. Маячная 13,17,44,50,30г,36,38г,34,32,80,33;

Комбрига Потапова;

Камышовое шоссе 37;

пр. Октябрьской революции 14;

ул. Готская четная сторона с 2 по 8;

проезд Готский 16;

Садоводческие товарищества: Бухта Казачья, Фиолент, Сосновый Бор, Орхидея, Омега 2а, Колобок.