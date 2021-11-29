Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Часть Симферополя и Симферопольского района – без света. Произошло аварийное отключение

crimeapress_news



реклама в крыму
Часть Симферополя и Симферопольского района – без света. Произошло аварийное отключение
Фото: МЧС РК

Часть Симферополя и Симферопольского района – без света. Произошло аварийное отключение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:26 29.11.2021

Центральная част Крыма — без света. Причина — непогода. В связи с сильными порывами ветра до 26 м/с сработали автоматы защиты на трансформаторных подстанциях города Симферополя. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

По информации МЧС РК, произошло веерное отключения абонентов в Симферополе, а также в Симферопольском районе. Сегодня вечером без света: села Каштановое, Партизанское, Константиновка, центр крымской столицы, микрорайон «Старый город», почти весь Киевский район Симферополя.

Организовано взаимодействие с ГУП РК «Крымэнерго», к местам отключения направлены аварийные бригады, — сообщили в МЧС РК.

 

 

 

Часть Симферополя и Симферопольского района – без света. Произошло аварийное отключение

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.