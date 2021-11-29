Часть Симферополя и Симферопольского района – без света. Произошло аварийное отключение

Центральная част Крыма — без света. Причина — непогода. В связи с сильными порывами ветра до 26 м/с сработали автоматы защиты на трансформаторных подстанциях города Симферополя. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

По информации МЧС РК, произошло веерное отключения абонентов в Симферополе, а также в Симферопольском районе. Сегодня вечером без света: села Каштановое, Партизанское, Константиновка, центр крымской столицы, микрорайон «Старый город», почти весь Киевский район Симферополя.

Организовано взаимодействие с ГУП РК «Крымэнерго», к местам отключения направлены аварийные бригады, — сообщили в МЧС РК.