Частный косметолог из Черноморского района ответит за оказание некачественных услуг  

По информации Следственного комитета, завершено расследование уголовного дела в отношении самозанятого косметолога из Черноморского района. Органами следствия женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Раздольненским межрайонным следственным отделом установлено, что женщина без лицензии на осуществление косметологической деятельности, не имея специального образования, сертификатов и стажа работы, оказывала услуги в области пластической хирургии. Так, частный косметолог за плату в размере 6 и 7 тысяч рублей на дому при помощи аппарата плазменного тока, не имеющего регистрационного удостоверения Росздравнадзора, провела подтяжку лица двум жительницам Черноморского района, — сообщили в Следкоме.

В рамках следствия была проведена комиссионная медицинская экспертиза, которая подтвердила, что своими действиями частный косметолог умышленно оказала услугу, не отвечающую требованиям безопасности здоровья, причинив женщинам тяжкий вред здоровью, выразившийся в обезображивании лица.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.