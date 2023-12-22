Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Частный косметолог из Черноморского района ответит за оказание некачественных услуг  
актуально в республике
Частный косметолог из Черноморского района ответит за оказание некачественных услуг  
Фото: Следком

Частный косметолог из Черноморского района ответит за оказание некачественных услуг  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:52 22.12.2023

По информации Следственного комитета, завершено расследование уголовного дела в отношении самозанятого косметолога из Черноморского района. Органами следствия женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Раздольненским межрайонным следственным отделом установлено, что женщина без лицензии на осуществление косметологической деятельности, не имея специального образования, сертификатов и  стажа работы, оказывала услуги в области пластической хирургии. Так, частный косметолог за плату в размере 6 и 7 тысяч рублей на дому при помощи аппарата плазменного тока, не имеющего регистрационного удостоверения Росздравнадзора, провела подтяжку лица двум жительницам Черноморского района, — сообщили в Следкоме.

В рамках следствия была проведена комиссионная медицинская экспертиза, которая подтвердила, что своими действиями частный косметолог умышленно оказала услугу, не отвечающую требованиям безопасности здоровья, причинив женщинам тяжкий вред здоровью, выразившийся в обезображивании лица.

Узнайте больше:  В жилищных проблемах ветерана разбираются не только власти Севастополя, но и следователи

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Следственный комитет Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.