Чаяндинское месторождение — доставка грузов. Дело сложное, но возможное

Чаяндинское месторождение — это… без преувеличения… тот самый край Земли. Куда и самолёты с трудом добираются, и поезда не жалуют своим появлением. Между тем, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, находясь в Республике Саха (Якутия) — там, где практически вечная мерзлота (зимой температура достигает отметки -60!) — является «газовым гигантом», на котором во многом «завязана» газо- и нефтедобывающая промышленность Российской Федерации, потому как используется для наполнения магистрального газопровода «Сила Сибири». Естественно, вопрос с доставкой грузов на эту территории всегда стоит остро. Малейшая заминка и не здесь, то там «недостача» может отразиться на работе специалистов.

Кто обеспечивает доставку необходимого в этот край России?

Доставка грузов на Чаяндинское месторождение — исключительно задача специализированных компаний. Владеющих специфической техникой и оборудованием, имеющих в штате специалистов с буквально уникальным опытом. Один из лидеров здесь — компания «Энергосервис». Стаж работы на Чаянде — 13 лет!

Мы специализируемся на северных перевозках и на доставке негабаритных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, опыт нашей команды и техника позволяют доставлять груз в самые недоступные места. Современная техническая база, отлаженные процессы, внушительный автопарк и сильная команда позволяют нам брать груз любого типа — от спецтехники до опасного груза. Всегда рабочие пропуска на любые месторождения ХМАО и ЯНАО позволяют нам оформить перевозку и забрать груз в кратчайшие сроки.

Что особенного в доставке грузов на Чаяндинское месторождение?

А, собственное, дело упирается в то, что — с учётом природных и погодных условий этих территорий — зачастую работа тут из разряда «миссия невыполнима». Потому как:

вблизи Чаяндинского участка фактически отсутствуют дороги и инфраструктура;

нет линии централизованных электропередач.

Ну и, конечно же, зима, которая длится здесь едва ли не десять месяцев в году, серьёзно добавляет хлопот со своими низкими температурами, бесконечным гололёдом и снеговыми заносами. Таким образом, случайным людям здесь точно не место.

Мы транспортирует крупногабаритный и негабаритный груз на Чаяндинское месторождение путем зимников и дорог. В нашей компании работают водители высокого уровня. Главный их плюс — знают специфику местных дорог, — отмечают в компании «Энергосервис». — Знаем все нюансы и сложности, с которыми может столкнуться перевозчик, поэтому регулярно контролируем и корректируем процессы и регламенты перевозки и сопровождения логистами.

Что доставляют на Чаяндинское месторождение?

В «топе» здесь — спецтехника, стройматериалы, топливо. Разумеется, под разные виды грузов нужна разная техника. И это ещё один веский довод в пользу того, что доставка в по-настоящему отдалённый край России — задача, которая под силу только специализированным компаниям.

С тегами: обзор