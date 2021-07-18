“Человек, я люблю тебя!” — марафон социальных роликов. К участию приглашают региональные некоммерческие организации

Центр социальных проектов “Счастливые люди” объявляет о старте марафона короткометражных информационно-просветительских социальных документальных роликов “Человек, я люблю тебя!”. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и приглашает к участию региональные некоммерческие организации.

Участникам проекта предлагается редкая возможность пройти онлайн-обучение и под руководством экспертов создать ролик, повествующий о жизненной ситуации подопечных, относящихся к непопулярной категории благополучателей. Вдохновляющие истории о победах над тяжелыми обстоятельствами и над собой, об эффективной помощи благотворительных организаций, дадут обществу позитивное представление о деятельности этих организаций и лучших волонтерских практиках, воздействуют на общественное мнение в части популяризации благотворительности, — отмечают организаторы проекта.

Премьера роликов для широкого круга зрителей состоится в конце года на завершающем мероприятии. Самые интересные работы будут отмечены наградами.

Для участия в марафоне необходимо заполнить анкету по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC0joW0sQv-1tzx6O2SJ-jfIrMspNQP0-dZpedr8eMX9mjAg/viewform

Заявки принимаются до 10 августа 2021 года.

Партнёры проекта: Киностудия КИТ, Ассоциация cоциально-ориентированных некоммерческих организаций “Благотворительное собрание “Все вместе”, Благотворительный фонд “АиФ. Доброе сердце”, Агентство социальной информации.

Об организаторе:

АНО «Центр социальных проектов «Счастливые люди»

«Счастливые люди» делают счастливыми других в самых разных сферах жизни общества. Особое внимание — социальным проектам. Команда центра – это профессионалы, объединившие свои усилия, чтобы создавать и организовывать конференции, семинары, премии, фестивали и другие мероприятия любого масштаба по всей России. «Счастливые люди» воплощают в жизнь самые смелые идеи в кратчайшие сроки. Команда Центра имеет большой опыт работы в благотворительном секторе, понимает специфику деятельности, её отличие от коммерческого сектора.