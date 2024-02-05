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Чем моложе родители в у, тем больше внимания они уделяют регулированию интернет-активности своих детей
фото: pikist.com

Чем моложе родители в Крыму, тем больше внимания они уделяют регулированию интернет-активности своих детей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:08 05.02.2024

Матери чаще отцов следят за временем, которое проводят в интернете их дети. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей различных возрастных групп из Крыма.

Чаще всего время, проводимое детьми в интернете и за компьютерными играми, регулируют родители младших школьников (81%). Среди родителей детей от 11 до 14 лет за активностью подрастающего поколения в сети следят 62% опрошенных. Тайминг в интернете для 15—17-летних сыновей и дочерей устанавливают только 34% родителей, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Интернет-активность детей матери регулируют чаще отцов. Чем моложе родители, тем они более принципиальны в этом вопросе.

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Время проведения: 20—30 января 2024 года

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