Чемпион Крыма по футболу среди любительских команд — ялтинский «Рубин»

Ялтинский «Рубин» стал победителем Открытого чемпионата Крыма по футболу среди любительских команд сезона-2020/21.

Команда Андрея Кожемякина завоевала путевку в премьер-лигу КФС. «Серебро» – у ПФК «Ялта» (и переходные матчи с бахчисарайским «Кызылташем» за место в элите крымского футбола), «бронза» – у севастопольского «Черноморца», — сообщает «Крымский спорт» .

Первый тайм «Рубин» провел практически идеально: полностью перекрыл сопернику кислород в атаке, сам же впереди создал, как минимум, три железных голевых момента. Дважды должен был забивать Вадим Гришин, но сначала с линии вратарской не попал в створ, а затем после его дальнего «выстрела» мяч из-под перекладины вытащил кипер ПФК «Ялта» Никита Крюков. Но практически перед самым перерывом «круглый» таки побывал в сетке ворот гостей (гол в раздевалку, как принято говорить). Классную передачу с правого фланга точным ударом головой на дальней штанге замкнул Глеб Лукин – 1:0.

Во втором тайме «Рубин» продолжал контролировать игру, но лишь (как это не удивительно) до случившегося на 69-й минуте удаления полузащитника гостей Назима Эюпова (за повторное предупреждение).

Нужно отдать должное ПФК «Ялта»: оставшись в меньшинстве, команда не сломалась, взвинтила темп и уж как-то внешне очень легко в течение трех минут благодаря голам Арсена Муратова и Виталия Федотова перевернула игру – 1:2.

Теперь уже очередь «спасать Отечество» дошла и до «Рубина». Осада ворот гостей длилась последние 15 минут, в концовке в штрафную ПФК «Ялта» прибежал даже вратарь «рубиновых» Алексей Краснокутский. И удача улыбнулась хозяевам: на третьей компенсированной минуте, воспользовавшись передачей Сергея Серого, Роман Парфинович вколотил «снаряд» в сетку – 2:2, — отмечает «Крымский спорт».

«Рубин» – чемпион и обладатель путевки в премьер-лигу КФС, ПФК «Ялта» будет готовиться к переходным матчам.