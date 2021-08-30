Cherchez la femme. За минувшие выходные «КРЫМ-СПАС» оказали помощь шести туристкам

Подмечено, активный отдых в Крыму привлекает в большей степени представительниц прекрасной половины человечества. Впрочем, слабый пол чаще попадает в турпоходах и в различные неприятные ситуации. Хорошо, что в «авангарде» сильного пола есть настоящие мужчины – спасатели. В «КРЫМ-СПАС» рассказали о двух операциях выходных дней, объединенных крылатым «Cherchez la femme».

В субботу, в 17:55 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что четыре девушки поднялись на скалу и самостоятельно спустится не могут. Необходима помощь спасателей. К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии, сотрудники МЧС Крыма выяснили, что четыре девушки в погоне за красивыми фотографиями взобрались на крутой горный склон, оказались на сыпучем грунте и не смогли спуститься самостоятельно. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ –СПАС» при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших с горы в безопасное место. В медицинской помощи туристы не нуждались, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Вчера, в 19:35, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в районе плато Ай-Петри две туристки потеряли из виду тропу, самостоятельно не могут спуститься в безопасное место. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Сотрудникам МЧС Крыма удалось оперативно установить местонахождения туристок, благодаря смс с точными координатами от заявителя. С девушками установили телефонную и голосовую связь. В течении короткого времени обнаружили и вывели их в безопасное место. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Фото: КРЫМ-СПАС.