Через ДНР в Крым из Московской области запустят транзитный автобус

Ранее сообщалось, что на три маршрута планируется увеличить автобусное сообщение между Херсонской областью и Крымским полуостровом. Это автобусы между Евпаторией и Геническом, Скадовском и Симферополем, Скадовском и Севастополем.

источник: РИА Новости Крым