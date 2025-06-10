Через ДНР в Крым из Московской области запустят транзитный автобус

14 новых регулярных межрегиональных маршрутов зарегистрировано в автотранспортном сообщении с воссоединенными регионами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба «Росавтотранса».
Из них два маршрута, внесенных в реестр действующих межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, являются транзитными.
Один маршрут установлен между Московской областью и Севастополем с остановками в Макеевке и Мариуполе ДНР. И один маршрут – с пунктами отправления и прибытия в Ростове-на-Дону с промежуточной остановкой в Свердловске ЛНР, – сказано в сообщении.
Помимо этого, шесть межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок зарегистрированы в ДНР, четыре – в ЛНР, один – в Херсонской области. Также один маршрут установлен между ДНР и Запорожской областью.
Начать эксплуатацию этих маршрутов планируют не позднее 25 августа этого года.
Ранее сообщалось, что на три маршрута планируется увеличить автобусное сообщение между Херсонской областью и Крымским полуостровом. Это автобусы между Евпаторией и Геническом, Скадовском и Симферополем, Скадовском и Севастополем.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: транспорт крыма