Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Транспорт Крыма | Через ДНР в Крым из Московской области запустят транзитный автобус
Новости Республики
Через ДНР в Крым из Московской области запустят транзитный автобус
фото: © РИА Новости Крым

Через ДНР в Крым из Московской области запустят транзитный автобус

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 15:08 10.06.2025

14 новых регулярных межрегиональных маршрутов зарегистрировано в автотранспортном сообщении с воссоединенными регионами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба «Росавтотранса».

Из них два маршрута, внесенных в реестр действующих межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, являются транзитными.

Один маршрут установлен между Московской областью и Севастополем с остановками в Макеевке и Мариуполе ДНР. И один маршрут – с пунктами отправления и прибытия в Ростове-на-Дону с промежуточной остановкой в Свердловске ЛНР, – сказано в сообщении.

Помимо этого, шесть межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок зарегистрированы в ДНР, четыре – в ЛНР, один – в Херсонской области. Также один маршрут установлен между ДНР и Запорожской областью.

Узнайте больше:  Важно! В Балаклаве 7 июня ограничат движение транспорта

Начать эксплуатацию этих маршрутов планируют не позднее 25 августа этого года.

Ранее сообщалось, что на три маршрута планируется увеличить автобусное сообщение между Херсонской областью и Крымским полуостровом. Это автобусы между Евпаторией и Геническом, Скадовском и Симферополем, Скадовском и Севастополем.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: транспорт крыма

транспорт крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.