В Черном море стартовали учения «Sea Breeze-2020», в которых принимают участие восемь стран. Об этом сообщил командующий ВМС ВС Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Это учение мы проводим с 1997 года между Украиной и США, и для украинской стороны это один их главных инструментов вступления Военно-морских сил в НАТО. В этом году в нашем учении принимают участие восемь стран. Помимо Украины и Соединенных Штатов, это Болгария, Грузия, Испания, Турция и Норвегия, — цитируют украинского адмирала СМИ.

Отметим, что Неижпапа почему-то забыл указать еще одну страну – участницу морских маневров – Румынию.

По словам Неижпапы, в связи с пандемией коронавируса были уменьшены объемы этого учения до одной недели.

Контр-адмирал уточнил, что в учениях примут участие более 20 кораблей и летательных аппаратов. По его словам, основная цель этого учения – «проведение международной морской операции по безопасности в кризисном районе«.

Черное море, к сожалению, давно уже перестало быть стабильным. Потому такие учения как «Си Бриз» или «Бриз» Болгарии являются подтверждением тому, что Соединенные Штаты и партнеры, страны НАТО поддерживают мир и стабильность в нашем черноморском регионе, — подчеркнул командующий ВМС ВС Украины.

Также он сказал, что рад тому, что в учениях «Си Бриз» уже традиционно принимает участие тактическая группа НАТО.

Это еще раз подчеркивает, что страны НАТО и партнеры поддерживают решение Украины о вступлении в НАТО, — заметил «радушный украинец».

За все НАТО ответил командующий 6-м флотом США вице-адмирал Юджин Блэк. Сей грозный муж заявил:

Черное море – жизненно важный для Америки водный путь. Он критический для морской торговли и стабильности в Европе… Так что когда люди спрашивают, почему нации не Черного моря принимают в этом участие, это потому что США, НАТО, союзники и нации-партнеры осознают важность не только поддержания стабильного и процветающего региона Черного моря, но и важность возможности работать вместе и сдерживать агрессию противника.

Кого держит на уме как «противника» американец – вопрос риторический.

От США в «Sea Breeze-2020» принимает участие «старый знакомый» эсминец «Porter». Отметим, что в украинские порты он заходить не будет (опасения коронавируса). Да и вообще украинско-натовские маневры в этом году походят без соприкосновения личного состава стран-участниц, ограничившись морской составляющей и действиями авиации.

Излишне говорить, что все действия «недружественной» группировки – под контролем Черноморского флота, который совсем недавно прошел проверку с задачей, максимально приближенной к боевой.