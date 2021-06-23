Черноморское, Севастополь — в топ-10 популярных направлений для отдыха пенсионеров этим летом

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где дешевле отдохнуть пенсионерам этим летом.

По статистике, пенсионеры бронируют чаще всего недорогой отдых летом и тратят на проживание не более двух тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Лермонтово и Черноморском. В десятку самых популярных направлений для отдыха пенсионеров вошли: Черноморское, Ейск, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Кисловодск, Севастополь, Геленджик, Лермонтово в России, а также Сухум в Абхазии, — отмечают аналитики сервиса.