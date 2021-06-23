Черноморское, Севастополь — в топ-10 популярных направлений для отдыха пенсионеров этим летом

Сервис бронирования жилья для отдыха
По статистике, пенсионеры бронируют чаще всего недорогой отдых летом и тратят на проживание не более двух тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Лермонтово и Черноморском. В десятку самых популярных направлений для отдыха пенсионеров вошли: Черноморское, Ейск, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Кисловодск, Севастополь, Геленджик, Лермонтово в России, а также Сухум в Абхазии, — отмечают аналитики сервиса.
Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на лето 2021 года.
Десять популярных направлений для отдыха пенсионеров этим летом:
- Черноморское — 884 ₽ *
- Ейск – 1279 ₽
- Санкт-Петербург – 1098 ₽
- Казань — 1175 ₽
- Минеральные Воды – 2000 ₽
- Сухум – 2000 ₽
- Кисловодск – 2000 ₽
- Севастополь – 1188 ₽
- Геленджик – 1442 ₽
- Лермонтово — 841 ₽
* Средняя стоимость ночи летом 2021 года
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..