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Этим летом оздоровительные лагеря Крыма примут более 20 тысяч детей из других регионов страны
Фото: mintchipdesigns, pixabay.com

Черноморское, Севастополь — в топ-10 популярных направлений для отдыха пенсионеров этим летом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:39 23.06.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где дешевле отдохнуть пенсионерам этим летом.

По статистике, пенсионеры бронируют чаще всего недорогой отдых летом и тратят на проживание не более двух тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Лермонтово и Черноморском. В десятку самых популярных направлений для отдыха пенсионеров вошли: Черноморское, Ейск, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Кисловодск, Севастополь, Геленджик, Лермонтово в России, а также Сухум в Абхазии, — отмечают аналитики сервиса.

Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на лето 2021 года.

Десять популярных направлений для отдыха пенсионеров этим летом:

  1. Черноморское — 884 ₽ *
  2. Ейск – 1279 ₽
  3. Санкт-Петербург – 1098 ₽
  4. Казань — 1175 ₽
  5. Минеральные Воды – 2000 ₽
  6. Сухум – 2000 ₽
  7. Кисловодск – 2000 ₽
  8. Севастополь – 1188 ₽
  9. Геленджик – 1442 ₽
  10. Лермонтово — 841 ₽

* Средняя стоимость ночи летом 2021 года

Черноморское, Севастополь - в топ-10 популярных направлений для отдыха пенсионеров этим летом

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