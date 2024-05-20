Четвертые Соловьёвские геополитические научно-практические чтения состоятся в Ливадии 5 июня

5 июня в рамках XVII ежегодного Международного фестиваля «Великое русское слово» Институт стран СНГ (г. Москва), Институт стран СНГ в городе Севастополе проводят Четвертые Соловьёвские геополитические научно-практические чтения.

Тема Чтений «Севастополь и Крым в фокусе геополитических интересов в XVIII-XXI веках» актуализирована контекстом знаковых юбилеев этого года – 170-летия начала Первой обороны Севастополя в Крымскую войну, 80-летия освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков, 10-летия Севастопольской-Крымской-Русской весны.

На Чтения приглашаются участники Фестиваля, учёные, эксперты и общественники из Москвы, Крыма и Севастополя.

К обсуждению предлагаются актуальные вопросы геополитики, политической практики, истории, гуманитарной сферы, касающиеся Черноморско-Каспийского геостратегического пространства, Черноморского флота, Специальной военной операции на Украине, а также общественно-политической и культурной жизни Крыма и Севастополя.

Дата мероприятия – 5 июня, с 10.00 до 16.30, начало регистрации – в 9.00. Место проведения – Белый зал Ливадийского дворца.

источник: пресс-служба Института стран СНГ в Севастополе