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Четвертые Соловьёвские геополитические научно-практические чтения состоятся в Ливадии 5 июня

Четвертые Соловьёвские геополитические научно-практические чтения состоятся в Ливадии 5 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:54 20.05.2024

5 июня в рамках XVII ежегодного Международного фестиваля «Великое русское слово» Институт стран СНГ (г. Москва), Институт стран СНГ в городе Севастополе проводят Четвертые Соловьёвские геополитические научно-практические чтения.

Тема Чтений «Севастополь и Крым в фокусе геополитических интересов в XVIII-XXI веках» актуализирована контекстом знаковых юбилеев этого года – 170-летия начала Первой обороны Севастополя в Крымскую войну, 80-летия освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков, 10-летия Севастопольской-Крымской-Русской весны.

На Чтения приглашаются участники Фестиваля, учёные, эксперты и общественники из Москвы, Крыма и Севастополя.

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К обсуждению предлагаются актуальные вопросы геополитики, политической практики, истории, гуманитарной сферы, касающиеся Черноморско-Каспийского геостратегического пространства, Черноморского флота, Специальной военной операции  на Украине, а также общественно-политической и культурной жизни Крыма и Севастополя.

Дата мероприятия – 5 июня, с 10.00 до 16.30, начало регистрации – в 9.00. Место проведения – Белый зал Ливадийского дворца.

источник: пресс-служба Института стран СНГ в Севастополе

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