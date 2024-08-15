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Четыре ялтинских особняка официально получили статус объектов культурного наследия
фото: пресс-служба администрации Ялты

Четыре ялтинских особняка официально получили статус объектов культурного наследия

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:21 15.08.2024

По включению в реестр ОКН четырёх исторических особняков Ялты министром культуры РК Татьяной Манежиной подписаны соответствующие приказы.

Четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения и приказом министра культуры Крыма внесены в реестр ОКН. Это Дом врача и общественного деятеля С.Я. Елпатьевского на Леси Украинки, 12, особняк — доходный загородный дом Меллер-Закомельских на Халтурина, 11, особняк Натальи Александровны Депп, известный также как «Замок Черномора» на Павленко, 5 и Доходный дом купцов Говало — он же дача «Серые Дрозды». Каждый уникален, имеет свою историю, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. 

К примеру, дом доктора Елпатьевского был настоящим культурным центром Ялты – в нем бывали Чехов, Толстой, Вернадский, Горький, Бунин, Куприн и другие выдающиеся личности.

Янина Павленко напомнила, что ранее все 4 объекта получили промежуточный статус вновь выявленных ОКНов, что необходимо для гарантированного их сохранения на время проведения историко-культурной экспертизы. По её завершении, по каждому особняку утверждены режимы использования, установлены границы, защитные зоны.

Всего в списке выявленных ОКНов Ялты на начало августа значится 66 объектов. Это не только дворцы и особняки, но и фонтаны, памятники, скульптуры, советские автобусные остановки. Ждём решений и по ним. Благодарю Департамент архитектуры и градостроительства, сотрудников историко-литературного музея, исследователя Ларису Лысову за важную и нужную работу по сохранению культнаследия, а Минкультуры Крыма во главе с Татьяной Анатольевной Манежиной и ее заместителя Андрея Олеговича Ростенко, курирующего направление, за принятые решения, — заключила Янина Павленко. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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