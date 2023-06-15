«Чистые стены»: в Севастополе полицейские и волонтёры ликвидировали рекламу наркотиков на фасадах зданий

Антинаркотическое мероприятие организовано в рамках акции «Чистые стены» в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В нём приняли участие сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю совместно с представителями Управления по делам молодежи и спорта города и волонтёрами. В начале акции сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД капитан полиции Светлана Кирюхина рассказала участникам мероприятия о том, какие меры принимает полиция для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, и почему так важно ликвидировать рекламу наркотиков. Также сотрудник полиции рассказала, к каким уловкам прибегают наркоторговцы с целью вовлечения подростков и молодежи в распространение запрещенных веществ и как этому противостоять, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

После беседы участники акции, вооружившись краской и малярным инструментом, принялись обследовать фасады городских зданий и придомовые территории на одной из улиц Гагаринского района с целью выявления надписей, содержащих пропаганду и рекламу запрещенных веществ, после чего закрашивали их.

В результате акции «Чистые стены» было ликвидировано более 70 надписей, содержащих рекламу теневых интернет-ресурсов, распространяющих запрещённые вещества.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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