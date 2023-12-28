Чита и Забайкальский край — путешествие, в котором можно увидеть удивительную Россию

Ни Чита, ни Забайкальский край, как правило, не входят в супертопы туристических запросов-рейтингов. Между тем, знатоки путешествий по России однозначно заявляют — зря! Они-то уж точно знают, что это территория заслуживает особого и весьма пристального внимания. Край удивительный и уникальный уж точно. Причём по многим параметрам: достопримечательности, природа, туристическая инфраструктура. И что немаловажно: туризм здесь может быть на любой кошелёк. Есть необходимость, чтобы была снята гостиница недорого — цена «кусаться» не будет, а условия пребывания будут достойными. Располагаете большими средствами? И этот запрос возможно решить.

Ну а если говорить непосредственно о том, на чём делаем акцент, путешествуя по Чите и Забайкальскому краю, то тут бывалые туристы озвучивают такие аспекты: