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Членом Севастопольской городской избирательной комиссии назначен Виталий Браковенко
фото: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

Членом Севастопольской городской избирательной комиссии назначен Виталий Браковенко

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:44 30.10.2024

30 октября 2024 года на 187-ом заседании ЦИК России в режиме ВКС Виталий Алексеевич Браковенко единогласно назначен членом Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

В избирательной системе Виталий Браковенко работает с 2016 года. Был членом комиссий трех уровней, консультантом Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России.

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За заслуги награжден Медалью «ЗА ВОЗРАЩЕНИЕ КРЫМА», Благодарностью Председателя ЦИК России, Благодарностью ЦИК России, Благодарственным письмом ЦИК России, Почетной грамотой Правительства города Севастополя.

В состав Севастопольской городской избирательной комиссии Виталий Браковенко назначен по предложению КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Членом Севастопольской городской избирательной комиссии назначен Виталий Браковенко

фото: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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