Членом Севастопольской городской избирательной комиссии назначен Виталий Браковенко

30 октября 2024 года на 187-ом заседании ЦИК России в режиме ВКС Виталий Алексеевич Браковенко единогласно назначен членом Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

В избирательной системе Виталий Браковенко работает с 2016 года. Был членом комиссий трех уровней, консультантом Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России.

За заслуги награжден Медалью «ЗА ВОЗРАЩЕНИЕ КРЫМА», Благодарностью Председателя ЦИК России, Благодарностью ЦИК России, Благодарственным письмом ЦИК России, Почетной грамотой Правительства города Севастополя.

В состав Севастопольской городской избирательной комиссии Виталий Браковенко назначен по предложению КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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