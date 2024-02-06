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Члены организованной группы, сбывавшей «синтетику» в у, оказались на скамье подсудимых

Члены организованной группы, сбывавшей «синтетику» в Крыму, оказались на скамье подсудимых

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:47 06.02.2024

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. По версии следствия, двое мужчин создали и возглавили организованную группу, осуществляющую сбыт запрещенных веществ на территории региона. К своей противоправной деятельности они привлекли несколько человек, в том числе еще одного обвиняемого, который выполнял функции «закладчика».

В сети «Интернет» один из организаторов преступной группы приобретал оптовые партии каннабиса, N-метилэфедрона и мефедрона. Передавая указания соучастникам, он сообщал им сведения о местах расположения «тайниковых» закладок. При попытке извлечь очередную партию наркотиков обвиняемые были задержаны работниками органов внутренних дел, — рассказали подробности в прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу. Потенциальное наказание – серьезное, вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет.

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