Члены организованной группы, сбывавшей «синтетику» в Крыму, оказались на скамье подсудимых

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. По версии следствия, двое мужчин создали и возглавили организованную группу, осуществляющую сбыт запрещенных веществ на территории региона. К своей противоправной деятельности они привлекли несколько человек, в том числе еще одного обвиняемого, который выполнял функции «закладчика».

В сети «Интернет» один из организаторов преступной группы приобретал оптовые партии каннабиса, N-метилэфедрона и мефедрона. Передавая указания соучастникам, он сообщал им сведения о местах расположения «тайниковых» закладок. При попытке извлечь очередную партию наркотиков обвиняемые были задержаны работниками органов внутренних дел, — рассказали подробности в прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу. Потенциальное наказание – серьезное, вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет.