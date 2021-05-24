ЧП на горе Демерджи: сорвался с крутого склона и погиб 60-летний крымчанин

МЧС Республики Крым обращает внимание граждан — активный отдых сам по себе несёт повышенные риски жизни и здоровью туристов. В воскресенье, 23 мая в службу спасения поступила информация о том, что семейная пара из Евпатории поднималась по склону с перевала МАН на горе Северная Демерджи. 60-летний мужчина потерял сознание и упал с крутого склона. К сожалению, по прибытии спасателей и сотрудников «Скорой помощи» к указанному месту, медики констатировали смерть пострадавшего.

Иногда туристы выражают излишнюю уверенность в своём состоянии здоровья. Такое попустительское отношение к своему состоянию приводит к игнорированию реально существующих проблем. Человек рискует пропустить начало серьезного заболевания, и обратиться за помощью, когда осложнения болезни уже неизбежны, — отмечают в МЧС РК.

Желающим путешествовать (тем более в горах) нужно учесть следующие факторы:

Непредсказуемость погоды. В высотной зоне погодные условия меняются по нескольку раз в день. Частые перепады атмосферного давления, температуры, влажности воздуха ухудшают самочувствие участников с заболеваниями сердца, сосудов, нервной системы и страдающих «метеозависимостью».

Повышенная физическая нагрузка. Вам предстоят долгие переходы под рюкзаком, а сам штурм вершины – непростое испытание выносливости и терпения. Подумайте, готовы ли ваши мышцы, связки, суставы к такой активности. На фоне нагрузок могут обостриться хронические болезни.

Изолированность от «цивилизации». В удалённом районе нет возможности быстро доставить заболевшего или пострадавшего в больницу. Гиды с сотрудниками местной спасательной службы окажут первую помощь и организуют эвакуацию, но ваше состояние не должно быть опасным для жизни или требующим экстренного медицинского лечения.

Перед тем, как начинать собираться в поход, путешествие или на восхождение в горы, необходимо внимательно ознакомиться с противопоказаниями. Противопоказаниями для походов, которые дают нагрузку на организм являются:

любые заболевания в острой стадии,

психические заболевания, затрудняющие контакт с личностью,

злокачественные новообразования при болевом синдроме,

болезни сердечно-сосудистой системы.

В любом случае, если у вас есть какое-либо хроническое заболевание, и вы хотите пойти в поход, заниматься экстремальными видами спорта – обязательно проконсультируйтесь с врачом. Грамотный специалист всегда определит, какая нагрузка для вас безопасна, и как к ней следует привыкать. И когда Вы будете уверенно себя чувствовать в условиях аэробной физической нагрузки, – не останется преград для того, чтобы пойти в горы, — резюмировали в МЧС РК.