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ЧП в Коктебеле: неизвестные взорвали банкомат в фойе магазина и похитили деньги

ЧП в Коктебеле: неизвестные взорвали банкомат в фойе магазина и похитили деньги

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:32 11.11.2020

В Коктебеле ранним утром (около 5 часов) неизвестные взорвали банкомат, установленный в фойе одного из продовольственных магазинов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

ЧП в Коктебеле: неизвестные взорвали банкомат в фойе магазина и похитили деньги

Около 5 часов 10 минут в полицию Феодосии поступило сообщение о том, что в пригородном поселке Коктебель группа злоумышленников похитила денежные средства из банкомата путем его повреждения. Сейчас на месте преступления работают сотрудники ОМВД по Феодосии, — сообщили в МВД по РК.

ЧП в Коктебеле: неизвестные взорвали банкомат в фойе магазина и похитили деньги

К оперативно-розыскным мероприятиям привлечены эксперты-взрывотехники, кинологи. В результате взрыва также поврежден фасад магазина. Сумма ущерба устанавливается. Известно, что в банкомате было около 3 миллионов рублей.

ЧП в Коктебеле: неизвестные взорвали банкомат в фойе магазина и похитили деньги

ЧП в Коктебеле: неизвестные взорвали банкомат в фойе магазина и похитили деньги

Фото: ВК, Феодосия/Подслушано, Артем Мельниченко.

ЧП в Коктебеле: неизвестные взорвали банкомат в фойе магазина и похитили деньги

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