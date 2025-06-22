ЧП в крымском парке «Тайган»: на Олега Зубкова напал лев. Состояние владельца зоопарка тяжелое

Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание, — говорится в сообщении Следкома.
В настоящее время Зубков находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.
В настоящее время владелец парка «Тайган» Олег Зубков доставлен в Белогорскую центральную районную больницу. Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В Белогорск направлены врачи службы санитарной авиации. После стабилизации состояния пациента планируется перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко, — проинформировали в Минздраве Крыма.
Следователями организована проверка. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Ход проверки на контроле прокуратуры Крыма.
источник: РИА Новости Крым
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