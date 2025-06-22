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Новости Республики
ЧП в крымском парке "Тайган": на Олега Зубкова напал лев. Состояние владельца зоопарка тяжелое
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

ЧП в крымском парке «Тайган»: на Олега Зубкова напал лев. Состояние владельца зоопарка тяжелое

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:53 22.06.2025

Олег Зубков, владелец сафари-парка в Белогорском районе Крыма и зоопарка в Ялте, находится в тяжелом состоянии после нападении льва. Следователи проводят проверку по факту происшествия, сообщили в региональном управлении СК России по Крыму и Севастополю. ЧП произошло в воскресенье вечером в «Тайгане». 

Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание, — говорится в сообщении Следкома.

В настоящее время Зубков находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.

В настоящее время владелец парка «Тайган» Олег Зубков доставлен в Белогорскую центральную районную больницу. Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В Белогорск направлены врачи службы санитарной авиации. После стабилизации состояния пациента планируется перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко, — проинформировали в Минздраве Крыма.

Следователями организована проверка. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Ход проверки на контроле прокуратуры Крыма.

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источник: РИА Новости Крым 

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