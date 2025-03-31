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Новости Республики
ЧП в Крыму: из окна многоэтажки в Феодосии упал ребёнок. Находится в больнице в тяжелом состоянии
фото: pxhere.com

ЧП в Крыму: из окна многоэтажки в Феодосии упал ребёнок. Находится в больнице в тяжелом состоянии

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:08 31.03.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка по факту травмирования 3-летнего мальчика.

Установлено, что днем 30 марта ребенок, придвинув к открытому окну стул, взобрался на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома в городе Феодосия. В момент происшествия мама мальчика находилась в соседней комнате. В настоящее время несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Семья, в которой воспитывается малолетний, на учете в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно. В ходе процессуальной проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

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источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

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