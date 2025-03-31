ЧП в Крыму: из окна многоэтажки в Феодосии упал ребёнок. Находится в больнице в тяжелом состоянии

Установлено, что днем 30 марта ребенок, придвинув к открытому окну стул, взобрался на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома в городе Феодосия. В момент происшествия мама мальчика находилась в соседней комнате. В настоящее время несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь, — сообщили в пресс-службе ведомства.