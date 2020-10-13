ЧП в Крыму, о котором официально не сообщается: от пули сослуживца погиб военнослужащий

11 октября в соцсетях появилось сообщение с фото о ЧП в Крыму — гибели молодого человека:

Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию, одним выстрелом в голову. Все это произошло в воинской части, а он так хотел быть военным… Сейчас идёт следствие.

Это не фейк. Однако официальных сообщений об этом ЧП (даже короткой строкой) нет ни от одной из «силовых» структур. Неофициально же картина такова: Молодой человек был на контрактной службе. Инцидент произошел в/ч в Перевальном (Симферопольский район). Парень, действительно, погиб от пули сослуживца, действительно, старшего по званию (прапорщика?). Обстоятельства выясняет следственное управление ЧФ. Предварительно речь идет о трагической случайности, «неосторожном обращении с оружием».

В тех же соцсетях (понятно, веры этому мало, но как версия принимается) ситуация описывается следующим образом:

Есть и другие версии (для армии оччччень недобрые), их появление и обсуждение, как нам кажется, может прервать только официальное сообщение об инциденте. Отметим и минимум информации в СМИ об этом трагическом случае. Единственная публикация, в которой есть хотя бы (!) ссылка на «источник» в ЧФ – на портале ForPost , но и она не проливает свет на происшедшее.