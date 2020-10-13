Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | ЧП в Крыму, о котором официально не сообщается: от пули сослуживца погиб военнослужащий

crimeapress_news

ЧП в Крыму, о котором официально не сообщается: от пули сослуживца погиб военнослужащий
Фото: ВК

ЧП в Крыму, о котором официально не сообщается: от пули сослуживца погиб военнослужащий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:14 13.10.2020

11 октября в соцсетях появилось сообщение с фото о ЧП в Крыму — гибели молодого человека:

Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию, одним выстрелом в голову. Все это произошло в воинской части, а он так хотел быть военным… Сейчас идёт следствие.

Это не фейк. Однако официальных сообщений об этом ЧП (даже короткой строкой) нет ни от одной из «силовых» структур. Неофициально же картина такова: Молодой человек был на контрактной службе.  Инцидент произошел в/ч в Перевальном (Симферопольский район). Парень, действительно, погиб от пули сослуживца, действительно, старшего по званию (прапорщика?). Обстоятельства выясняет следственное управление ЧФ. Предварительно речь идет о трагической случайности, «неосторожном обращении с оружием».

В тех же соцсетях (понятно, веры этому мало, но как версия принимается) ситуация описывается следующим образом:

ЧП в Крыму, о котором официально не сообщается: от пули сослуживца погиб военнослужащий

Есть и другие версии (для армии оччччень недобрые), их появление и обсуждение, как нам кажется, может прервать только официальное сообщение об инциденте. Отметим и минимум информации в СМИ об этом трагическом случае. Единственная публикация, в которой есть хотя бы (!) ссылка на «источник» в ЧФ – на портале ForPost, но и она не проливает свет на происшедшее.

ЧП в Крыму, о котором официально не сообщается: от пули сослуживца погиб военнослужащий

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.