ЧП в Крыму: в Феодосии продолжают ликвидацию пожара после атаки украинского БПЛА на нефтебазу

Соцобъекты, магазины и рынки также работают в штатном режиме. Обстановка на улицах спокойная.

Водоснабжение будет восстановлено после полной локализации ЧС. На период проведения работ феодосийским филиалом «Воды Крыма» будет осуществляться подвоз воды автоцистернами, — добавил Ким.

Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.

источник: РИА Новости Крым