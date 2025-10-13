ЧП в Крыму: в Феодосии продолжают ликвидацию пожара после атаки украинского БПЛА на нефтебазу

В Феодосии сотрудники экстренных служб продолжают тушение пожара на нефтебазе, который произошел в результате ночной атаки БПЛА. Небо над городом заволокло дымом, однако сама обстановка на улицах спокойная, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В данный момент на месте происшествия работают профильные службы и специалисты. Помощь волонтеров не требуется! Благодарю всех неравнодушных граждан за проявленное желание оказать поддержку и участие, — написал в Telegram глава администрации города Владимир Ким.
Автобусы и личный транспорт пускают в объезд. Так, автобусы №4, 4Д следуют по маршруту «Центр — Маяковская — ул. Калинина — ул. Чкалова — трасса «Таврида» — поселок Приморский. Маршруты №2 и 2А ходят от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А едет от ул. Челнокова до автовокзала. Общественный транспорт работает на улицах города, заторов нет, убедился корреспондент РИА Новости Крым.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЧП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЧП в Крыму