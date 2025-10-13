Прямо сейчас:
ЧП в Крыму: в Феодосии продолжают ликвидацию пожара после атаки украинского БПЛА на нефтебазу
ЧП в Крыму: в Феодосии продолжают ликвидацию пожара после атаки украинского БПЛА на нефтебазу

В Феодосии сотрудники экстренных служб продолжают тушение пожара на нефтебазе, который произошел в результате ночной атаки БПЛА. Небо над городом заволокло дымом, однако сама обстановка на улицах спокойная, передает корреспондент РИА Новости Крым.

В данный момент на месте происшествия работают профильные службы и специалисты. Помощь волонтеров не требуется! Благодарю всех неравнодушных граждан за проявленное желание оказать поддержку и участие, — написал в Telegram глава администрации города Владимир Ким.

Автобусы и личный транспорт пускают в объезд. Так, автобусы №4, 4Д следуют по маршруту «Центр — Маяковская — ул. Калинина — ул. Чкалова — трасса «Таврида» — поселок Приморский. Маршруты №2 и 2А ходят от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А едет от ул. Челнокова до автовокзала. Общественный транспорт работает на улицах города, заторов нет, убедился корреспондент РИА Новости Крым.

