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ЧП в Крыму: задержаны подозреваемые в умышленном поджоге релейных шкафов на ж/д-переезде

ЧП в Крыму: задержаны подозреваемые в умышленном поджоге релейных шкафов на ж/д-переезде

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:54 20.06.2025

Сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России и МВД по Республике Крым по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге одного батарейного и двух релейных шкафов на переезде между станциями Саки – Громовка Республики Крым.

Информация о том, что произошло возгорание устройств, используемых для регулирования движения поездных составов, поступила от дежурной по железнодорожной станции Саки. В ходе процессуальной проверки правоохранители установили, что возгорание батарейного и двух релейных шкафов произошло из-за воздействия на них открытого источника огня, что привело к невозможности их дальнейшего использования. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Крымского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального УФСБ России и ЦПЭ МВД по Республике Крым, менее чем за сутки установлены и задержаны двое подозреваемых в поджоге мужчин. Ими оказались 31-летний житель Евпатории и 30-летний житель Сакского района. Сообщники не стали отрицать своей причастности к совершению противоправного деяния и дали признательные показания. Они рассказали, что предложение поджечь релейные шкафы за вознаграждение они получили от неизвестного в ходе переписки в мессенджере, — сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте. 

ЧП в Крыму: задержаны подозреваемые в умышленном поджоге релейных шкафов на ж/д-переезде ЧП в Крыму: задержаны подозреваемые в умышленном поджоге релейных шкафов на ж/д-переезде ЧП в Крыму: задержаны подозреваемые в умышленном поджоге релейных шкафов на ж/д-переезде

Следственным отделом Крымского ЛУ МВД России на транспорте в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации «Террористический акт». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

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