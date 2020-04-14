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ЧП в Севастополе: парочка выясняла отношения — женщина ударила мужчину ножом

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 13:16 14.04.2020

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе задержали местную жительницу, которую обоснованно подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно, во время совместного распития спиртных напитков между 37-летним жителем Севастополя и его 42 летней сожительницей возник бытовой конфликт.  При выяснении взаимоотношений женщина схватила кухонный нож и нанесла своему сожителю ранение в область грудной клетки. Испугавшись последствий, злоумышленница вызвала медиков, которые сообщили о случившемся в полицию, — озвучили детали конфликта в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ЧП в Севастополе: парочка выясняла отношения - женщина ударила мужчину ножом

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