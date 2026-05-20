Прямо сейчас:
Главная | Актуально | ЧП в Севастополе: после обрушения балкона трое детей находятся в тяжёлом состоянии
Новости Республики
ЧП в Севастополе: после обрушения балкона трое детей находятся в тяжёлом состоянии
фото: © РИА Новости . Пелагия Тихонова

ЧП в Севастополе: после обрушения балкона трое детей находятся в тяжёлом состоянии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:10 20.05.2026

Трое детей находятся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в школе №13 Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. ЧП произошло в среду на 2-м этаже школы №13. Изначально сообщалось, что пострадали 10 детей, которые вышли на балкон для фотографирования. Позже количество раненых уточнили.

По уточненным данным, в школе №13, где сегодня обрушился балкон, пострадали девять детей — это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники. Трое школьников — в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести, — рассказал Развожаев.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают правоохранительные органы. Они устанавливают причины ЧП.

Узнайте больше:  С 1 июня в Крыму 400 оздоровительных лагерей откроются для детей

Возбуждено уголовное дело.

В севастопольской школе № 13 год назад был сделан ремонт, сообщал ранее Депобраз города. По президентской программе отремонтировали основное здание, мастерские, тир и столовую. Полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, привели в порядок все помещения, в классах поставили кондиционеры, закупили оборудование.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 8

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.