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ЧП в Севастополе: с обрыва на мысе Фиолент сорвались двое мужчин. Один погиб

ЧП в Севастополе: с обрыва на мысе Фиолент сорвались двое мужчин. Один погиб

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 10:30 10.03.2020

ЧП в Севастополе произошло накануне. 

В 14:02 специалистам ГУ МЧС России по городу Севастополю поступила информация о том, что на мысе Фиолент в районе остановки общественного транспорта «Маяк» люди сорвались с обрыва. Двое мужчин упали с высоты около 16-ти метров и находятся в труднодоступном месте побережья. Один погиб, а второй – мужчина 1992 года рождения – травмирован: черепно-мозговая травма, множественные переломы. С соблюдением правил транспортировки его доставили наверх, где передали сотрудникам скорой помощи. Работы были завершены в 17 часов 54 минуты. Пострадавший помещён в лечебное учреждение города и находится в состоянии средней тяжести. Личность погибшего мужчины на данный момент устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

ЧП в Севастополе: с обрыва на мысе Фиолент сорвались двое мужчин. Один погиб ЧП в Севастополе: с обрыва на мысе Фиолент сорвались двое мужчин. Один погиб

В операции было задействовано от МЧС И ЦГЗ: 2 единицы техники и 11 человек личного состава. На месте также работали сотрудники скрой помощи и полиции.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

ЧП в Севастополе: с обрыва на мысе Фиолент сорвались двое мужчин. Один погиб

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