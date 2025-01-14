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ЧС в Керченском проливе: ликвидацию последствий разлива мазута должны завершить к курортному сезону
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

ЧС в Керченском проливе: ликвидацию последствий разлива мазута должны завершить к курортному сезону

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 14.01.2025

Глава Республики Крым заявил о важности завершения работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе до начала курортного сезона. Как подчеркнул Сергей Аксёнов, сегодня все силы брошены на то, чтобы успеть очистить акваторию Черного моря и побережье Крыма к туристическому сезону.

Конечно, мы понимаем, что риск выбросов мазута будет сохраняться до тех пор, пока танкеры не поднимут. Уверен, что благодаря принятым Президентом Владимиром Владимировичем Путиным решениям все будет реализовано должным образом. На сегодняшний день в Крыму организовано воздушное патрулирование, чтобы обеспечить своевременный сбор нефтепродуктов с поверхности воды. Сформирована и действует группировка из маломерных судов и дронов. При этом если вертолеты не могут летать в сложных метеоусловиях, то дроны могут и будут подниматься в воздух каждый день. Благодарю крымскую группировку Министерства обороны России за содействие. В ликвидации последствий ЧС участвуют как военные, задействованные в обеспечении безопасности полуострова, так и работающие с беспилотными летательными аппаратами, – сообщил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что в данное время в республике нет крупных пятен нефтепродуктов, дрейфующих в акватории.

Повсеместно на берег выбрасываются мелкие фракции мазута. Очень важно уделить внимание уборке в труднодоступных местах – на камнях, скалах. Необходимо найти оптимальное решение данной проблемы. В целом патрулироваться должно все побережье республики. Перед должностными лицами стоит задача дважды в день – утром и после обеда – проводить мониторинг береговой линии вверенных зон ответственности. Кроме того, волонтеры, трудящиеся в муниципалитетах, должны быть полностью обеспечены спецодеждой, а также горячим питанием, – дал поручение Глава республики.

В свою очередь, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко проинформировал о том, что восточное, западное и южное побережье Крыма разделено на 15 зон, которые патрулируются 85 маломерными судами в 13 муниципальных образованиях.

При обнаружении пятна мазута или в случае подозрения на его наличие информация передается в режиме онлайн, и мы туда направляемся. В качестве примера: поступили данные о подозрении на пятно в акватории села Углового в Бахчисарайском районе, куда сразу были направлены наши силы. Однако загрязнение не подтвердилось, оказалась, это каменная гряда. То есть ведется тщательная проверка всей поступающей информации в обязательном порядке, – сказал министр чрезвычайных ситуаций РК.

Алексей Еременко добавил, что благодаря низкой температуре воздуха работающим на местах людям достаточно резиновых сапог, водонепроницаемой одежды и перчаток.

Испарения компонентов мазута не происходит, в респираторах на данном этапе нужды нет. Весь необходимый инструмент выдается в муниципалитетах, запас его полностью сформирован, – сообщил глава МЧС Крыма.

Отмечается, что всего на сегодняшний день вывезено порядка 400 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта для последующей утилизации на лицензированном предприятии. Переработка будет происходить микробиологическим способом.

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В дополнение сообщается о планах привлечь к работе по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов специалистов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Ожидается, что в течение недели будут проведены экспериментальные испытания особых смесей, которые потенциально могут помочь увеличить вязкость мазута, а значит, предотвратить его растекание. Также загустевший материал станет легче собирать.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, и.о. ректора ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Владимир Курьянов.

СПРАВКА. Два танкера с нефтепродуктами «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. На территории городского округа Керчь и Ленинского района действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера местного уровня реагирования, на территории городских округов Феодосия, Судак, Ялта, Алушта, Евпатория, Саки, Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского и Черноморского районов – угрозы чрезвычайной ситуации муниципального характера местного уровня реагирования.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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