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Что алкоголь творит: в Севастополе задержали мужчину, который сообщал о минировании домов. Врал, конечно

Что алкоголь творит: в Севастополе задержали мужчину, который сообщал о минировании домов. Врал, конечно

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:54 27.11.2023

Севастополе сотрудники уголовного розыска в Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в ложных сообщениях о минировании.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержан местный житель, подозреваемый в заведомо ложных сообщениях о существующей угрозе. Полицейские установили, что 40-летний безработный житель Севастополя, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений трижды звонил оператору ГУ МЧС России по г. Севастополю и делал ложные сообщения. Так, в двух случаях злоумышленник сообщил, что многоквартирный дом, в котором он проживает, а в третьем случае, многоэтажка, находящаяся по соседству, заминированы, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

По указанным адресам незамедлительно прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. С применением служебных собак полицейские обследовали дома, а также прилегающие территории. Предметов, представляющих угрозу, выявлено не было.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он признался в содеянном.

В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трёх лет или принудительные работами на срок от двух до трёх лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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