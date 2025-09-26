Прямо сейчас:
Что будет с ценами на бензин в Крыму? Эксперты «кивают» на Литву, Латвию, Польшу и Великобританию

26.09.2025

Перебои с топливом в Крыму возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, заявляют республиканские власти. Вырастет ли цена на заправках полуострова – РИА Новости Крым поинтересовались у генерального директора одной из компаний-поставщиков Германа Колотова.

По его словам, любые прогнозы будут лишними. Колотов рассказал, что цена на топливо определяется производителем и складывается из нескольких важных составляющих. Это – стоимость топлива на Петербургской бирже, железнодорожный тариф на перевозку вагонов, процент кредитования для компаний.

Компания берет кредит, покупает топливо. Процент ложится в цену. Плюс с Нового года у нас вырастет НДС на два процента, повышается фонд оплаты труда, коммуналка – все это в конечном итоге формирует цену за литр нашего топлива. Поэтому и прогнозы делать сложно, — сказал Колотов.

Сегодня средняя цена на 95-й бензин – 80 рублей, продолжил эксперт и привел в пример соседние государства. Он отметил, что в Литве, Латвии, Польше средняя цена на бензин в два раза выше. На АЗС в Великобритании за литр бензина можно отдать до 200 рублей (в пересчете – ред.).

Да, цена на топливо растет. Но и АЗС – это тоже живой механизм. Если заправка не будет зарабатывать, она перестанет в себя вкладывать. А у них ведь тоже большие расходы на содержание. Поэтому повышение цены для них — это залог дальнейшего развития, – подытожил Герман Колотов.

Накануне вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру пятницы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.

источник: РИА Новости Крым 

