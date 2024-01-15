Что чужие деньги в банкомате, что чужая банковская карточка… это кража. Полиция Крыма так прямо и указывает

Нервные клетки не восстанавливаются, да и потерянные годы (в заключении) тоже.

Алгоритм же прост… а сбоит система, сбоит… Жадность, наверное, тому виной. Как бы то ни было, повторим еще раз: чужая банковская карточка – ЧУЖАЯ. Снять с не деньги = украсть деньги. «Найти» чужие деньги в банкомате – не «улыбка судьбы», а тоже кража (если их забрать, эти самые деньги). Увы, некоторым крымчанам эта информация – что в лоб, что по лбу… Будут суды.

В полицию Красногвардейского района поступило сообщение от 67-летнего гражданина о том, что неизвестный совершил тайное хищение денежных средств в сумме 30 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в краже — 65-летний житель района. Злоумышленник у банкомата увидел мужчину, который совершал банковские операции. Дождавшись своей очереди, в отсеке для подачи денежных средств обнаружил 30 тысяч рублей, забытых предыдущим клиентом, которые решил забрать себе. Похищенные денежные средства мужчина потратил на личные нужды. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, — рассказали в МВД по РК.

В Ялте полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже денежных средств с чужой банковской карты

В дежурную часть полиции с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратилась 32-летняя приезжая женщина. Заявительница потеряла банковскую карту, а через некоторое время получила ряд смс-уведомлений о покупках, которых она не совершала. Сумма ущерба — свыше 60 тысяч рублей. Оперуполномоченные уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемого — ранее не судимого 57-летнего местного жителя, — сообщили в МВД по РК.

Уголовные дела возбуждены по ст. 158 УК РФ. Любителям чужих денег грозят реальные сроки заключения – до 5 лет.

PS. Жадность — плохо. Но жадность, помноженная на тупость, — еще хуже. Потенциальные воришки, услышьте: каждый банкомат оборудован камерой наблюдения, это раз. Проследить траты по конкретной банковской карте — дело даже не часов, а минут, это два. В каждом магазине, в кассовых зонах точно, есть камеры наблюдения, это три. Поэтому киношная фразочка: «Какие ваши доказательства?» — вообще мимо.