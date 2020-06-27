Что делать налогоплательщикам на ЕНВД после его отмены? Налоговая служба Севастополя поясняет

Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Севастополю напоминает вмененщикам, что ЕНВД отменят с 2021 года. Что делать налогоплательщикам на ЕНВД после его отмены?

В первую очередь, нужно подобрать новый режим. В отличие от фирм, которым кроме УСН и податься некуда, ИП могут перейти на уплату налога для самозанятых, патент или упрощенку, — отмечают в пресс-службе Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю.

Кому, что подойдет:

Налог на профдоход (самозанятые). У режима много ограничений:

доход не должен превышать 2,4 млн. в год,

нельзя перепродавать товары;

нанимать работников.

Но, зато и плюсов много:

нет никаких деклараций или другой отчетности;

налоговая сама рассчитывает налог;

ставки 4% с прибыли от физлиц и 6% от юрлиц;

можно не платить страховые за себя.

Кроме того, с 1 июля планируется, что режим будет доступен во всех регионах. Чтобы стать самозанятым нужно просто скачать мобильное приложение ФНС (из App Store и Google play) и в нем зарегистрироваться (занимает 3-5 минут). Также можно зарегистрироваться через Госуслуги или личный кабинет налогоплательщика.

Что вместо ЕНВД с 2021 года в розничной торговле? Либо патент, либо УСН:

Патент (ПСН). Так же как ЕНВД платежи по патенту не зависят от реальной выручки. Считать придется на основе потенциально возможного дохода, который устанавливают местные власти по каждому виду деятельности. Стоимость патента можно рассчитать на калькуляторе на сайте ФНС. Патент можно оформить на любой период (хоть на пару дней) и не нужно отчитываться. Но вот страховые за себя платить придется, причем пока уменьшить налог на их сумму (как на ЕНВД или УСН) нельзя.

УСН (упрощенка). Здесь уже нет запретов для маркировки и можно самим выбирать ставку: 4% с «Доходов» или 10% с разницы «Доходы минус расходы». Налог можно уменьшить на сумму страховых взносов. Но, отчитываться придется: основная декларация по УСН сдается раз в год.