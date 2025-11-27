Что делают россияне, когда отдыхают: тихий уют, активный драйв и фильмы в кино

Отдых — не просто пауза между делами, а важный элемент саморегуляции, восстановления и даже социальной идентичности. В условиях меняющейся экономической и геополитической обстановки привычки россиян в части досуга заметно трансформировались: одни форматы уходят в тень, другие — возвращаются с новой силой. Мы собрали и проанализировали данные за 2023–2025 гг. от ВЦИОМ, ФОМ, «Ромир», а также платформ «Кинопоиск», «Яндекс.Афиша» и сервисов доставки, чтобы понять: как сегодня отдыхают россияне — и что их по-настоящему радует.
Используй удобное оглавление:
Дома — как крепость: безопасность, уют, контроль
Самый массовый сценарий отдыха — домашний. По данным ВЦИОМ (февраль 2025), 68% россиян чаще всего релаксируют в стенах собственной квартиры или дома. Причины — в первую очередь экономические (рост цен на развлечения и транспорт), но также и психологические: после нестабильных лет люди ценят предсказуемость и личное пространство.
Что делают дома?
- Просмотр контента: 57% смотрят сериалы и фильмы на стримингах. Особенно популярны исторические драмы, комедии и локальные продукты — например, сериалы по мотивам русской классики.
- Готовка как хобби: 41% экспериментируют с новыми блюдами — не просто едят, а создают. Особенно востребованы «ленивые» рецепты: без масла, без яиц, с минимальной обработкой.
- Садоводство и «зелёный уголок»: даже в городских квартирах — выращивание зелени, микрозелени, комнатных овощей. Это и хобби, и способ снизить тревожность.
Домашний отдых — не обязательно «лень». Это часто осознанный выбор в пользу тихой радости: книги, настольные игры с детьми, вечерние прогулки во дворе, уход за растениями.
На свежем воздухе: от парков до походов
Если не дома — то на природе. По данным ФОМ (март 2025), 39% россиян регулярно (минимум раз в неделю) проводят отдых на свежем воздухе. При этом растёт доля активного досуга:
- прогулки в парках и скверах — 72% (особенно с детьми или собаками);
- велопрогулки и ролики — +27% по сравнению с 2022 г.;
- походы выходного дня (в лес, к озеру, на дачу) — до 18% в регионах с доступной природой.
Интересный тренд — «мини-экспедиции»: однодневные выезды в соседние города, на исторические места (крепости, монастыри, музеи под открытым небом). Такой отдых сочетает движение, познание и фотогеничность — идеально для сторис.
Смотреть фильмы в кино: возвращение большого экрана
И вот — ключевая новость: после многолетнего спада кинотеатры возвращают аудиторию. По данным «Яндекс.Афиши» (весна 2025), посещаемость кинозалов выросла на 44% по сравнению с 2023 годом. И это не просто статистика — это культурный сдвиг.
Смотреть фильмы в кино снова становится ритуалом: не ради фильма как такового, а ради опыта. Большие экраны, звук Dolby Atmos, атмосфера ожидания, попкорн (даже без масла — веганские версии набирают популярность), обсуждение после сеанса. Особенно востребованы:
- локальные премьеры (например, «Служебный роман. Наше время», «Легенда о Коловрате 2»);
- анимация для семейного просмотра;
- ретропоказы — «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы» в 4K.
Многие называют кинотеатр «нейтральной зоной»: здесь можно отключиться от новостей, забот, соцсетей — и просто быть. Как отметила одна респондентка из Екатеринбурга: «После двух часов в темноте с героями на экране я выхожу на улицу обновлённой. Это не развлечение — это терапия».
Вместе — веселее: социальный отдых в новом формате
Россияне всё чаще отдыхают с другими — но не в прежнем, клубно-барном формате. Актуальны:
- мастер-классы: гончарные, кулинарные, по созданию косметики своими руками;
- игровые вечера: настолки, квизы, VR-квесты — особенно популярны среди 25–40-летних;
- волонтёрские выходные: помощь в приютах, уборка парков, сбор гуманитарной помощи.
Общее — стремление к осмысленному взаимодействию: не просто «поболтать за пивом», а совместно что-то создать, узнать, изменить.
А что с отпусками?
Долгосрочный отдых тоже меняет облик. По данным «Ромир» (май 2025):
- 61% россиян предпочитают внутренний туризм (Крым, Кавказ, Алтай, Байкал);
- 23% выбирают «домашние отпуска» — staycation: гостиница в своём городе, спа-день, посещение локальных музеев;
- только 9% едут за рубеж — в основном в дружественные страны (Армения, Сербия, ОАЭ).
Интересно: почти половина опрошенных (47%) говорят, что главная цель отпуска — не новые впечатления, а полноценное отключение. От телефона, от работы, от обязательств.
Итог: отдых становится осознаннее
Россияне всё меньше стремятся просто «убить время» — и всё больше хотят наполнить его: смыслом, теплом, движением, красотой. Отдых сегодня — это не побег, а перезагрузка. И в этом контексте даже такой, казалось бы, простой выбор — смотреть фильмы в кино (да и онлайн, но обязательно в компании) — приобретает символическое значение: это решение вернуть себе радость большого формата, общего переживания, совместного дыхания в темноте зала.
Как говорит культуролог Анна Лебедева: «Когда человек выбирает кинотеатр, он делает ставку на доверие — к миру, к другим, к себе. Это маленький, но очень важный акт надежды».
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: обзор
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: обзор