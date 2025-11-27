Что делают россияне, когда отдыхают: тихий уют, активный драйв и фильмы в кино

Отдых — не просто пауза между делами, а важный элемент саморегуляции, восстановления и даже социальной идентичности. В условиях меняющейся экономической и геополитической обстановки привычки россиян в части досуга заметно трансформировались: одни форматы уходят в тень, другие — возвращаются с новой силой. Мы собрали и проанализировали данные за 2023–2025 гг. от ВЦИОМ, ФОМ, «Ромир», а также платформ «Кинопоиск», «Яндекс.Афиша» и сервисов доставки, чтобы понять: как сегодня отдыхают россияне — и что их по-настоящему радует.

Дома — как крепость: безопасность, уют, контроль

Самый массовый сценарий отдыха — домашний. По данным ВЦИОМ (февраль 2025), 68% россиян чаще всего релаксируют в стенах собственной квартиры или дома. Причины — в первую очередь экономические (рост цен на развлечения и транспорт), но также и психологические: после нестабильных лет люди ценят предсказуемость и личное пространство.

Что делают дома?

Просмотр контента: 57% смотрят сериалы и фильмы на стримингах. Особенно популярны исторические драмы, комедии и локальные продукты — например, сериалы по мотивам русской классики.

Готовка как хобби: 41% экспериментируют с новыми блюдами — не просто едят, а создают. Особенно востребованы «ленивые» рецепты: без масла, без яиц, с минимальной обработкой.

Садоводство и «зелёный уголок»: даже в городских квартирах — выращивание зелени, микрозелени, комнатных овощей. Это и хобби, и способ снизить тревожность.

Домашний отдых — не обязательно «лень». Это часто осознанный выбор в пользу тихой радости: книги, настольные игры с детьми, вечерние прогулки во дворе, уход за растениями.

На свежем воздухе: от парков до походов

Если не дома — то на природе. По данным ФОМ (март 2025), 39% россиян регулярно (минимум раз в неделю) проводят отдых на свежем воздухе. При этом растёт доля активного досуга:

прогулки в парках и скверах — 72% (особенно с детьми или собаками);

велопрогулки и ролики — +27% по сравнению с 2022 г.;

походы выходного дня (в лес, к озеру, на дачу) — до 18% в регионах с доступной природой.

Интересный тренд — «мини-экспедиции»: однодневные выезды в соседние города, на исторические места (крепости, монастыри, музеи под открытым небом). Такой отдых сочетает движение, познание и фотогеничность — идеально для сторис.

Смотреть фильмы в кино: возвращение большого экрана

И вот — ключевая новость: после многолетнего спада кинотеатры возвращают аудиторию. По данным «Яндекс.Афиши» (весна 2025), посещаемость кинозалов выросла на 44% по сравнению с 2023 годом. И это не просто статистика — это культурный сдвиг.

Смотреть фильмы в кино снова становится ритуалом: не ради фильма как такового, а ради опыта. Большие экраны, звук Dolby Atmos, атмосфера ожидания, попкорн (даже без масла — веганские версии набирают популярность), обсуждение после сеанса. Особенно востребованы:

локальные премьеры (например, «Служебный роман. Наше время», «Легенда о Коловрате 2»);

анимация для семейного просмотра;

ретропоказы — «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы» в 4K.

Многие называют кинотеатр «нейтральной зоной»: здесь можно отключиться от новостей, забот, соцсетей — и просто быть. Как отметила одна респондентка из Екатеринбурга: «После двух часов в темноте с героями на экране я выхожу на улицу обновлённой. Это не развлечение — это терапия».

Вместе — веселее: социальный отдых в новом формате

Россияне всё чаще отдыхают с другими — но не в прежнем, клубно-барном формате. Актуальны:

мастер-классы: гончарные, кулинарные, по созданию косметики своими руками;

игровые вечера: настолки, квизы, VR-квесты — особенно популярны среди 25–40-летних;

волонтёрские выходные: помощь в приютах, уборка парков, сбор гуманитарной помощи.

Общее — стремление к осмысленному взаимодействию: не просто «поболтать за пивом», а совместно что-то создать, узнать, изменить.

А что с отпусками?

Долгосрочный отдых тоже меняет облик. По данным «Ромир» (май 2025):

61% россиян предпочитают внутренний туризм (Крым, Кавказ, Алтай, Байкал);

23% выбирают «домашние отпуска» — staycation: гостиница в своём городе, спа-день, посещение локальных музеев;

только 9% едут за рубеж — в основном в дружественные страны (Армения, Сербия, ОАЭ).

Интересно: почти половина опрошенных (47%) говорят, что главная цель отпуска — не новые впечатления, а полноценное отключение. От телефона, от работы, от обязательств.

Итог: отдых становится осознаннее

Россияне всё меньше стремятся просто «убить время» — и всё больше хотят наполнить его: смыслом, теплом, движением, красотой. Отдых сегодня — это не побег, а перезагрузка. И в этом контексте даже такой, казалось бы, простой выбор — смотреть фильмы в кино (да и онлайн, но обязательно в компании) — приобретает символическое значение: это решение вернуть себе радость большого формата, общего переживания, совместного дыхания в темноте зала.

Как говорит культуролог Анна Лебедева: «Когда человек выбирает кинотеатр, он делает ставку на доверие — к миру, к другим, к себе. Это маленький, но очень важный акт надежды».

